Tomb Raider | Catalyst è stato rinviato cambia la data del ritorno di Lara Croft

Da game-experience.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tomb Raider: Catalyst è stato rinviato e la sua uscita non avverrà più nel 2027 come previsto. La data di lancio è stata spostata, senza indicazioni precise sulla nuova deadline. Il gioco rappresenta il nuovo capitolo della serie dedicato a Lara Croft e sarà disponibile su console di ultima generazione. La decisione di posticipare il rilascio è stata comunicata senza ulteriori dettagli sui motivi del rinvio.

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Il ritorno di Lara Croft si farà attendere più del previsto. Tomb Raider: Catalyst, il nuovo capitolo next-gen della celebre archeologa, non vedrà la luce nel 2027 come inizialmente annunciato. A confermarlo è Jeffrey Gattis, capo della divisione videoludica di Amazon Games, durante un’intervista rilasciata a The Game Business. Il nuovo periodo di uscita è fissato per il 2028, anche se al momento mancano ancora dettagli precisi su mese o data esatta. La dichiarazione di Gattis è stata chiara e diretta: “Atlantis arriverà il 12 febbraio del prossimo anno e poi proseguiremo nel 2028 con il successivo”. Il riferimento è inequivocabile. Mentre Tomb Raider: Legacy of Atlantis, il remake del titolo originale del 1996, manterrà la sua uscita programmata per il 12 febbraio 2027, Catalyst slitterà di conseguenza all’anno seguente. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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