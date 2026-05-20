A che punto è Tomb Raider la nuova serie tv di Phoebe Waller-Bridge per Amazon

Una nuova serie TV ispirata a Tomb Raider, creata da Phoebe Waller-Bridge e prodotta da Amazon, è attualmente in fase di sviluppo. Lara Croft, l’archeologa-avventuriera protagonista dei videogiochi, rimane una figura iconica nel mondo dei videogiochi e dell’intrattenimento. La produzione della serie ha attirato attenzione per l’ampio interesse suscitato, ma al momento non sono stati rilasciati dettagli specifici sulla trama o sulla data di uscita. La figura di Lara Croft continua a essere riconosciuta come una delle più famose protagoniste del genere fantasy.

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Si può affermare che Lara Croft, l'archeologa-avventuriera poligonale che ha guidato la serie di videogiochi Tomb Raider fin dai tempi d'oro della PS1, sia l'eroina fantasy più famosa di tutti i tempi. Non dimentichiamo la Laramania della fine degli anni '90, quando ha trasceso il regno dei videogiochi per diventare una vera e propria icona culturale pop, e forse il primo sex symbol in assoluto generato al computer. Molto di tutto ciò era accompagnato da una disinvolta misoginia, ma comunque nessuno da allora ha spaccato così tanto con un paio di pistole quanto lei. Angelina Jolie è stata la prima Lara Croft del grande... 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - A che punto è Tomb Raider, la nuova serie tv di Phoebe Waller-Bridge per Amazon ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tomb Raider I-III Remastered: Challenge Mode is Out Now! Sullo stesso argomento Tomb Raider: Sophie Turner si ferma per infortunio, la serie Amazon sospesaSi ferma temporaneamente la produzione della nuova serie Tomb Raider targata Amazon MGM Studios. Sophie Turner ferita sul set: stop forzato per la nuova serie di Tomb RaiderLe riprese della serie che vede il ritorno di Lara Croft sono in paura dopo l'incidente occorso alla protagonista durante un'acrobazia. I fan internazionali si stanno unendo per richiedere la piena localizzazione per il prossimo Tomb Raider, inclusi i doppiaggi mancanti come italiano, russo, spagnolo, polacco, arabo e giapponese reddit E esse trailer icônico de TOMB RAIDER: ANNIVERSARY, ein? x.com Nuovo capitolo di Tomb Raider in arrivo quest’annoDopo giorni di indiscrezioni su un possibile rinvio, Tomb Raider: Legacy of Atlantis resta atteso per quest’anno. player.it Tomb Raider: Legacy of Atlantis è ancora in uscita nel 2026, nonostante le voci legate a un rinvioTomb Raider: Legacy of Atlantis torna al centro dell'attenzione dopo settimane di speculazioni su un possibile rinvio al 2027. A mettere fine ai rumor è la conferma arrivata da Electric Square tramite ... it.ign.com