La nazionale italiana di tiro a volo ha annunciato i convocati per la tappa di Hangzhou, in Cina, dal 20 al 29 luglio. Tra i presenti ci sono i veterani Pellielo, De Filippis e Fabbrizi. La gara rappresenta l’ultimo evento della Coppa del Mondo 2026 prima dei Mondiali di Doha. La competizione coinvolge specialisti di trap e skeet, dopo l’appuntamento di Lonato del Garda a inizio luglio.

Dopo la tappa di Lonato del Garda, a inizio luglio, la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo non si ferma. Gli specialisti del trap e dello skeet infatti saranno protagonisti di un nuovo appuntamento, il quarto e ultimo di questa annata, in preparazione ai Mondiali di Doha: in Cina ad Hangzhou, dal 20 al 29 luglio. Un totale di 648 iscritti, in rappresentanza di 58 paesi, si sfideranno per rompere il più alto numero di piattelli all’interno del Fuyang Yinhu Sports Centre: fra questi anche i tiratori e le tiratrici dell’Italia. La squadra azzurra, dopo la prova casalinga nel bresciano chiusa con risultati molto positivi, proverà a ripetersi in Asia, con un roster che ha subito diverse variazioni e che in totale annovererà 12 tiratori: 6 per lo skeet, prima disciplina in gara, e 6 per la fossa olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Hangzhou: presenti Pellielo, De Filippis e Fabbrizi

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