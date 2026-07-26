Tiro a Volo TV Coppa del Mondo a Hangzhou | Fabbrizi sfiora la perfezione nel Trap finali live lunedì

Notizia in breve

Nella tappa cinese della Coppa del Mondo di Tiro a Volo a Hangzhou, Massimo Fabbrizi ha concluso la fase di qualificazione al sesto posto nel Trap, dopo aver sparato 75 piattelli. Erica Sessa si è piazzata ottava nel settore femminile. Le finali sono in programma lunedì e saranno trasmesse in diretta su Tiro a Volo TV, canale di Sportface TV sulla piattaforma OTT.