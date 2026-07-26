Tiro a Volo TV Coppa del Mondo a Hangzhou | Fabbrizi sfiora la perfezione nel Trap finali live lunedì
Nella tappa cinese della Coppa del Mondo di Tiro a Volo a Hangzhou, Massimo Fabbrizi ha concluso la fase di qualificazione al sesto posto nel Trap, dopo aver sparato 75 piattelli. Erica Sessa si è piazzata ottava nel settore femminile. Le finali sono in programma lunedì e saranno trasmesse in diretta su Tiro a Volo TV, canale di Sportface TV sulla piattaforma OTT.
Dopo i primi 75 piattelli Massimo Fabbrizzi è sesto tra gli uomini, mentre Erica Sessa occupa l’ottava posizione nella gara femminile. Le fasi decisive della tappa cinese in diretta su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. La Coppa del Mondo ISSF di Hangzhou entra nel vivo con le gare di Trap e una buona partenza della squadra italiana. Dopo i primi 75 piattelli di qualificazione, Massimo Fabbrizi è a un solo errore dalla vetta nella prova maschile, mentre Giovanni Pellielo e Mauro De Filippis restano immediatamente alle sue spalle. Indicazioni positive anche dalla competizione femminile, con Erica Sessa e Martina Grioni ancora pienamente coinvolte nella corsa verso la finale. 🔗 Leggi su Sportface.it
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