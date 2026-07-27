L’azzurra chiude con 710 dopo tre errori nei primi dieci piattelli. Successo per la francese Carole Cormenier nella gara protagonista su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Erica Sessa conclude al settimo posto la finale del Trap femminile nella tappa di Hangzhou della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. L’azzurra ha terminato la propria prova con 710, abbandonando la competizione dopo la prima fase a eliminazione. La vittoria è andata alla francese Carole Cormenier, capace di chiudere con 27 piattelli colpiti su 30. La Coppa del Mondo di Hangzhou è protagonista su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tiro a Volo TV, Coppa del Mondo a Hangzhou: Erica Sessa settima nella finale del Trap

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