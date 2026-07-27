Erica Sessa si è classificata settima nella finale del trap femminile della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, disputata al poligono di Hangzhou, in Cina. La gara si è conclusa con questa posizione per l’atleta italiana, che non è riuscita a raggiungere il podio. La competizione ha visto partecipanti da diverse nazioni e si sta svolgendo in questa località asiatica.

Erica Sessa si è dovuta accontentare della settima posizione i n occasione della finale del trap femminile valida per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, rassegna attualmente in fase di svolgimento al poligono di Hangzhou, in Cina. Un ultimo contratto per la nostra portacolori, il quale ha compromesso la sua performance nei primi tiri. L’azzurra ha infatti mancato un piattello nel colpo inaugurale, non centrando poi il bersaglio nel quarto e nel sesto, fermandosi così a 710, stesso contingente della statunitense Kayle Browning che, con due errori consecutivi, si è accomodata in ottava piazza. La gara è stata vinta dalla transalpina Carole Cormenier, la quale si è imposta nettamente rompendo complessivamente ventisette piattelli, commettendo dunque complessivamente tre errori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a volo, Erica Sessa lontana dal podio nella finale del trap femminile in Coppa del Mondo

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