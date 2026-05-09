Tiro a volo Massimo Fabbrizi settimo nel trap ad Almaty Record del mondo per Tolga N Tuncer

A Almaty, in Kazakistan, si è svolta la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. Dopo aver concluso in testa nelle qualificazioni, il tiratore italiano ha concluso la finale del trap individuale maschile al settimo posto, uscendo di scena dopo circa un terzo della gara. Nel frattempo, un altro atleta ha stabilito un nuovo record mondiale nel tiro a volo.

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Massimo Fabbrizi, che aveva chiuso in testa nelle qualificazioni, si ferma al settimo posto nella finale del trap individuale maschile della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: ad Almaty, in Kazakistan, l’azzurro, infatti, esce di scena dopo un terzo di gara. La vittoria va al turco Tolga N Tuncer, che stabilisce il nuovo record del mondo con 2930, il quale commette l’unico errore sul bersaglio numero 23, superando di misura lo statunitense Derrick Mein, che si ferma a quota 28, con errore fatale su penultimo piattello. Il precedente primato del mondo era di 2730. Gradino più basso del podio per il cinese Qi Ying, che viene eliminato in terza posizione ad una serie dal termine con 2325, finendo davanti al peruviano Alessandro De Souza Ferreira, il quale si ferma ai piedi del podio con il punteggio di 1820.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a volo, Massimo Fabbrizi settimo nel trap ad Almaty. Record del mondo per Tolga N Tuncer ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Tiro a volo, Massimo Fabbrizi è in testa nelle qualificazioni del trap ad AlmatyOttime notizie per l’Italia al termine della prima giornata delle qualificazioni nel trap maschile ad Almaty, in Kazakistan, sede della seconda tappa... Tiro a volo, ad Almaty Massimo Fabbrizi è in testa nelle qualificazioni del trap maschileOttime notizie per l’Italia al termine della prima giornata delle qualificazioni nel trap maschile ad Almaty, in Kazakistan, sede della seconda tappa... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tiro a volo, Massimo Fabbrizi è in testa nelle qualificazioni del trap ad Almaty; Tiro a volo, Coppa del Mondo Almaty: Massimo Fabbrizi primo nelle qualificazioni Trap; Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Almaty: Giovanni Pellielo guida gli azzurri; Tiro a volo, ad Almaty nello skeet Gabriele Rossetti stacca il pass per l’ultimo atto. Tiro a volo: Massimo Fabbrizi conquista da leader la finale del trap maschile ad AlmatyMassimo Fabbrizi sale in cattedra anche nel secondo giorno di qualificazione e conquista da primo della classe il pass per l'ultimo atto del trap maschile ... oasport.it Tiro a volo, ad Almaty Massimo Fabbrizi è in testa nelle qualificazioni del trap maschileOttime notizie per l'Italia al termine della prima giornata delle qualificazioni nel trap maschile ad Almaty, in Kazakistan, sede della seconda tappa ... oasport.it