Tiro a volo Fabbrizi e Pellielo accedono alle finali del trap in Coppa del Mondo
Fabbrizi e Pellielo sono riusciti a qualificarsi per le finali del trap maschile alla tappa di Hangzhou della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. La competizione si svolge in Cina e vede gli atleti italiani impegnati in diverse fasi di gara. Entrambi gli sportivi hanno superato le qualifiche e si sono assicurati un posto tra i migliori del torneo. La prova complessiva degli azzurri si è dimostrata positiva, con risultati che li portano avanti nella competizione.
Una grande prova complessiva per gli azzurri del trap maschile, attualmente impegnati in quel di Hangzhou per la tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. Grazie ad una prestazione d’alto profilo Massimo Fabbrizzi ha infatti centrato un posto per la finale a otto, venendo poi raggiunto agi spareggi da Giovanni Pellielo. Ma andiamo con ordine. L’azzurro si è reso artefice di una seconda giornata di qualifiche a dir poco perfetta, come dimostra il doppio 2525 che ha portato il suo totale a 124125, parziale condiviso con il rappresentante del Qatar Angelo Scalzone. Una volta arrivati agli shoot off, a guadagnarsi la postazione numoer uno è stato l’avversario, rivelatoso più continuativo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
Tiro a Volo TV, Coppa del Mondo a Hangzhou: Fabbrizi sfiora la perfezione nel Trap, finali live lunedìNella tappa cinese della Coppa del Mondo di Tiro a Volo a Hangzhou, Massimo Fabbrizi ha concluso la fase di qualificazione al sesto posto nel Trap,...
Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Hangzhou: presenti Pellielo, De Filippis e FabbriziLa nazionale italiana di tiro a volo ha annunciato i convocati per la tappa di Hangzhou, in Cina, dal 20 al 29 luglio.
Temi più discussi: Tiro a volo: azzurri in piena corsa dopo i primi 75 piattelli del trap alla Coppa del Mondo di Hangzhou; Tiro a volo, l’Italia cerca conferme ad Hangzhou dopo l’ottima tappa di Lonato; Coppa del Mondo Tiro a Volo 2026: Fabbrizzi, Pellielo e De Filippis in corsa per la finale di trap; Tiro a volo: Sodi in lotta per la finale dopo i primi 75 piattelli dello skeet ad Hangzhou. Cassandro chiamato alla rimonta.
La Coppa del Mondo ISSF prosegue con il primo giorno di gara per il Trap Individuale. Ottimo l'avvio di gara per gli Azzurri del Direttore Tecnico Nazionale Marco Conti, con Massimo Fabbrizi quasi perfetto con 74/75 e Giovanni Pellielo e Mauro De Filip facebook
Tiro a volo, Fabbrizi e Pellielo accedono alle finali del trap in Coppa del MondoUna grande prova complessiva per gli azzurri del trap maschile, attualmente impegnati in quel di Hangzhou per la tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro ... oasport.it
Tiro a Volo TV, Coppa del Mondo a Hangzhou: Fabbrizi sfiora la perfezione nel Trap, finali live lunedìDopo i primi 75 piattelli Massimo Fabbrizzi è sesto tra gli uomini, mentre Erica Sessa occupa l’ottava posizione nella gara femminile. Le fasi decisive della ta ... sportface.it