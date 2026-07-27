tiro a volo fabbrizi e pellielo accedono alle finali del trap in coppa del mondo

Notizia in breve

Fabbrizi e Pellielo sono riusciti a qualificarsi per le finali del trap maschile alla tappa di Hangzhou della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. La competizione si svolge in Cina e vede gli atleti italiani impegnati in diverse fasi di gara. Entrambi gli sportivi hanno superato le qualifiche e si sono assicurati un posto tra i migliori del torneo. La prova complessiva degli azzurri si è dimostrata positiva, con risultati che li portano avanti nella competizione.