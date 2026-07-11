Tiro a volo Erica Sessa sale sul gradino più basso del podio nel trap a Lonato
Nella tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo a Lonato del Garda, Erica Sessa si è piazzata terza nel trap femminile, ottenendo il suo secondo podio stagionale dopo Tangeri. La gara ha visto anche la partecipazione di Silvana Maria Stanco, che si è classificata ottava. La competizione si è svolta nell’ambito di una manifestazione internazionale in corso di svolgimento nella località lombarda.
Arriva un altro podio per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso di svolgimento a Lonato del Garda: nella finale del trap individuale femminile Erica Sessa, già vincitrice in stagione a Tangeri, termina al terzo posto nella gara in cui Silvana Maria Stanco si classifica ottava. Nel duello finale il successo va al l’indiana Neeru Neeru, che al termine dei 30 piattelli regolamentari riesce a spuntarla sulla transalpina Carole Cormenier, sconfitta per 27-25, con la francese che cede il passo proprio sugli ultimi due colpi (l’ultimo a giochi fatti). Esce di scena in terza posizione con 1925 e sale così sul gradino più basso del podio l’azzurra Erica Sessa. 🔗 Leggi su Oasport.it
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An Equalled World Record AND gold Throwback to Erica Sessa's fantastic performance in Tangier ? #ISSF #ShootingSport facebook
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