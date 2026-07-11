Tiro a volo Erica Sessa sale sul gradino più basso del podio nel trap a Lonato

Notizia in breve

Nella tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo a Lonato del Garda, Erica Sessa si è piazzata terza nel trap femminile, ottenendo il suo secondo podio stagionale dopo Tangeri. La gara ha visto anche la partecipazione di Silvana Maria Stanco, che si è classificata ottava. La competizione si è svolta nell’ambito di una manifestazione internazionale in corso di svolgimento nella località lombarda.