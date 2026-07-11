Tiro a volo due azzurre centrano la finale del trap in Coppa del Mondo a Lonato!
Due tiratrici italiane si sono qualificate per la finale del trap femminile nella tappa di Coppa del Mondo a Lonato. Durante le qualificazioni, sono passate alla fase finale con le migliori otto, mentre una delle altre favorite è stata eliminata. In particolare, sono arrivate in finale Silvana Maria Stanco ed Erica Sessa, mentre Jessica Rossi non ha superato le qualificazioni.
Esulta l’Italia al termine delle qualificazioni del trap individuale femminile della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: accedono alla finale ad otto due azzurre su tre, ovvero Silvana Maria Stanco ed Erica Sessa, mentre esce di scena Jessica Rossi. Al termine dei 125 piattelli previsti termina in testa in solitaria l’indiana Neeru Neeru, che si attesta a quota 121125, con un solo piattello di margine sulla coppia a quota 120125 composta dalla tedesca Kathrin Murche e dall’azzurra Silvana Maria Stanco, che si giocheranno il dorsale numero 2 d’ingresso in finale allo spareggio. Shoot-off a cinque per i restanti dorsali per l’ultimo... 🔗 Leggi su Oasport.it
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