Tiro a volo due azzurre centrano la finale del trap in Coppa del Mondo a Lonato!

Notizia in breve

Due tiratrici italiane si sono qualificate per la finale del trap femminile nella tappa di Coppa del Mondo a Lonato. Durante le qualificazioni, sono passate alla fase finale con le migliori otto, mentre una delle altre favorite è stata eliminata. In particolare, sono arrivate in finale Silvana Maria Stanco ed Erica Sessa, mentre Jessica Rossi non ha superato le qualificazioni.