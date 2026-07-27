Il cantiere Tigs di Carrara è al centro di trattative per una possibile acquisizione, con una proposta di acquisto che sarà presentata tramite la creazione di un Polo Nautico a Carrara. La società ha dichiarato lo stato di crisi a febbraio, con un deficit extrabudget di circa 400 milioni. Continuano gli incontri tra le parti coinvolte per definire un intervento che possa salvare l’impianto. La trattativa si svolge nel contesto di un tentativo di rilancio del settore nautico locale.

Carrara, 27 luglio 2026 – Continuano gli incontri per il salvataggio del cantiere Tisg. Sulla costa apuo versiliese fervono le trattative per potenziali acquisitori del cantiere che dallo scorso febbraio ha dichiarato lo stato di crisi per un extrabudget di circa 400 milioni. A tirare le fila delle riunioni c’è Riccardo Cima, commercialista di Viareggio, che ha chiamato a raccolta i grandi cantieri del comprensorio per costituire la Polo Nautico Carrara e presentare una manifestazione di interesse ail commissario di Tisg corredata da un’offerta cauzionata per l’intero complesso aziendale. La risposta di Sanlorenzo. Ha risposto al primo appello la Sanlorenzo che, in una nota, fa sapere che l’offerta è stata presentata alla società e ai commissari giudiziali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Tigs: Sanlorenzo verso l’offerta di acquisto. Sarà presentata attraverso la costituzione del Polo Nautico Carrara

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