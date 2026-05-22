Salerno Mazzeo chiude la campagna | folla al Polo Nautico

A Salerno, la campagna elettorale si è conclusa con un'affluenza significativa al Polo Nautico, dove l'ex candidato ha tenuto il suo comizio finale. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi sostenitori e cittadini interessati alle prossime decisioni amministrative. Tra i temi discussi, si sono approfonditi gli interventi previsti per i quartieri della città e il ruolo della nuova generazione nelle scelte del Consiglio Comunale. La conclusione della campagna segna l'inizio di un periodo di attesa prima delle votazioni.

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