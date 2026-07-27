Thiago Motta è stato proposto come possibile nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. La proposta mira a risolvere le tensioni tra i membri della FIGC, con l’obiettivo di ricucire il rapporto tra le figure di rilievo coinvolte. La decisione dipende da incontri e valutazioni all’interno della federazione, che sta considerando questa candidatura come un tentativo di stabilizzare la situazione.

Thiago Motta avanza come prossimo ct dell’Italia, nuova pista per evitare la rottura in FIGC: Malagò ci prova per ricucire con Maldini e Leonardo. Il nome di Thiago Motta può diventare la chiave per provare a ricomporre la frattura interna alla FIGC. Dopo il tramonto dell’ipotesi Andrea Pirlo come nuovo ct dell’ Italia, la Federcalcio è alla ricerca di una soluzione capace di mettere nuovamente d’accordo Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore di Juve e Bologna potrebbe rappresentare l’ultimo tentativo per evitare le dimissioni di Maldini e Leonardo dalla guida del Club Italia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Thiago Motta ct dell’Italia? Il suo nome può ricucire lo strappo tra Malagò, Maldini e Leonardo

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4 rigori parati, MOTTA porta la LAZIO in finale

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