Ct azzurro l' ultima idea è Thiago Motta | con lui potrebbero restare Maldini e Leonardo Colloqui in corso
La federazione calcistica sta valutando l'ipotesi di ingaggiare Thiago Motta come nuovo allenatore della nazionale. Insieme a lui, potrebbero rimanere nel team tecnico Maldini e Leonardo. Sono in corso colloqui per definire questa possibile soluzione, che rappresenta un tentativo di evitare le dimissioni dei due dirigenti e di avviare le riforme richieste dal presidente della federazione. La situazione rimane in fase di valutazione e negoziazione.
Spunta un nuovo nome sul tavolo della Federcalcio, l'ultimo (disperato) tentativo di provare a salvare il banco. Tradotto: scongiurare le dimissioni di Maldini e Leonardo e provare davvero a iniziare le riforme volute da Giovanni Malagò. Bocciato Pirlo, per provare a trovare un'intesa tra le parti serve un nome che possa rappresentare davvero il cambiamento. Esclusi gli ex ct, dunque, meglio andare sul profilo giovane, moderno e futuribile secondo la definizione di Maldini e Leonardo: un identikit che potrebbe corrispondere a quello di Thiago Motta, un allenatore capace di lavorare con i giovani, che conosce l'ambiente di Coverciano e - soprattutto - potrebbe mettere tutti d'accordo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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