Il direttore tecnico della nazionale ha rifiutato l’incarico, mentre il presidente della federazione sta cercando di convincerlo a restare e di individuare insieme un nuovo ct. Il presidente federale sta inoltre cercando di risolvere la situazione con il presidente dell’ente di vertice, che ha commentato sulla questione di una “brutta figura”. Il direttore tecnico ha anche considerato le dimissioni, ma non sono state ancora ufficializzate. La decisione finale dovrebbe arrivare entro domani.

Dopo il no a Pirlo, il presidente federale dialoga con il dt per farlo rimanere e trovare un nome condiviso che guidi la Nazionale. La replica ad Abodi: “Brutta figura? Bisogna vedere chi l’ha fatta”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Figc, Maldini pensa alle dimissioni. Malagò lavora per ricucire lo strappo: “Ct entro domani”

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SHOCK NAZIONALE! PIRLO NON SARA' L'ALLENATORE E MALDINI PENSA ALLE DIMISSIONI! FIGURACCIA MONDIALE

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