Durante il concerto di The Weeknd a San Siro, domenica 26 luglio, sono stati interrotti tre volte per problemi tecnici. L'artista ha dovuto interrompere le esibizioni in tre momenti diversi. La serata segue due concerti senza problemi, il 24 e 25 luglio, con solo un calo di volume nella seconda data. Milano ha vissuto un’altra giornata negativa, dopo l’intossicazione alimentare di Rosalìa e la grandinata che ha colpito Bad Bunny.

Dopo due concerti (il 24 e 25 luglio) filati lisci – solo qualche calo di volume nella seconda data – l’ultimo live di The Weeknd allo stadio San Siro di Milano, domenica 26 luglio, è stata viziato da alcuni malfunzionamenti tecnici. Il cantautore canadese, star da oltre 113 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e tra gli artisti più apprezzati nel panorama r&b, ha dovuto interrompere lo show per tre volte e un totale di una quindicina di minuti. La produzione, così, è stata costretta a cambiare la scaletta e cancellare alcuni brani come “ Faith ” e “ Less than zero “. I problemi sono iniziati dopo pochi minuti dall’inizio del live, quando il microfono di Abel Tesfaye (vero nome dell’artista) ha smesso all’improvviso di funzionare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - The Weeknd a San Siro interrompe il concerto tre volte per problemi tecnici. Milano “sfortunata” dopo l’intossicazione alimentare di Rosalìa e la grandinata su Bad Bunny

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THE WEEKND | AFTER HOURS TIL DAWN TOUR 2026 | FULL CONCERT | Stade de France, Paris

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sono minuscoliiii (chissà se stanno andando a vedere the weeknd a san siro) x.com

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