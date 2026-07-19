Una violenta grandinata ha colpito Milano, interrompendo il concerto di un artista portoricano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evacuato le migliaia di persone presenti all’ippodromo San Siro. Durante l’evento sono stati registrati diversi feriti tra il pubblico. La grandinata ha causato l’interruzione dello spettacolo e la fuga dei presenti. Non sono state fornite informazioni su eventuali condizioni di gravità tra i feriti.

Ha colpito anche il concerto del musicista portoricano Bad Bunny la violenta grandinata che in serata si è abbattuta su Milano. I vigili del fuoco hanno evacuato le migliaia di persone accorse per il secondo concerto dell’artista all’ippodromo San Siro. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine di grandi dimensioni, e soccorsi dal personale del 118. Il concerto è stato sospeso. L’arena è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell’ordine. Quella di stasera all’ Ippodromo Snai La Maura di Milano era la seconda e ultima data milanese del Debí tirar más fotos World Tour, unica tappa italiana del tour della star portoricana, dopo il tutto esaurito del primo concerto seguito ieri sera da 80mila persone. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Violenta grandinata su Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny. Spettatori evacuati, diversi feriti

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