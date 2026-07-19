Milano grandinata al concerto di Bad Bunny | evacuato l' ippodromo

Una grandinata improvvisa ha colpito l’area dell’ippodromo San Siro durante il concerto di Bad Bunny, sabato sera. La pioggia di ghiaccio ha provocato il rapido evacuamento del pubblico e delle aree circostanti. La violenta ondata di maltempo ha causato disagi, costringendo gli organizzatori a interrompere lo spettacolo e mettere in sicurezza i presenti. Nessun dettaglio su feriti o danni immediati è stato comunicato.

(LaPresse) Una violenta ondata di maltempo ha colpito Milano nella serata di sabato, causando disagi anche durante il concerto del cantante portoricano Bad Bunny all’ippodromo San Siro. Poco dopo le 21, una forte grandinata si è abbattuta sulla città, interrompendo lo spettacolo e costringendo i vigili del fuoco a evacuare le migliaia di spettatori presenti nell’area del concerto. Diversi partecipanti sono rimasti feriti, soprattutto a causa dei colpi ricevuti alla testa dalla grandine di grandi dimensioni, e sono stati soccorsi dal personale del 118. L’evento è stato sospeso, mentre l’area è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza del pubblico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Milano, il concerto di BadBunny interrotto per grandine: evacuato lippodromo con 78mila spettatori

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