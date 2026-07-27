Il cast di The Walking Dead: Dead City 3 ha parlato della nuova stagione, che si svolge tra le strade di New York e vede Negan e Maggie affrontare un conflitto diretto. Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan hanno spiegato che i personaggi scelgono di lottare piuttosto che fuggire, in un racconto incentrato sulla tensione tra i due protagonisti. La stagione si concentra sulla verticalità della città e sui confronti tra i personaggi principali.

Il cast e lo showrunner di The Walking Dead: Dead City 3 ci raccontano la nuova stagione tra la verticalità di New York e lo scontro tra Negan e Maggie. Dall'autunno del 2010 a oggi, The Walking Dead è un punto fisso del panorama televisivo mondiale. E quando un'opera riesce a restare come riferimento costante per così tanto tempo, non può che essere indice di una capacità di cogliere l'umore del momento e tradurlo su schermo, superando i confini del tempo. e della serie stessa, grazie ai diversi spin-off messi in piedi. Come The Walking Dead: Dead City, che si prepara a tornare con una terza stagione dal 28 luglio su Sky e in streaming su NOW, per riportarci nella giungla di cemento di una New York mai così verticale . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Walking Dead: Dead City 3, intervista a Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan: "Scegliamo la lotta"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Walking Dead: Dead City Season 3 Teaser | Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan | Premieres July 26

Notizie e thread social correlati

The Walking Dead: Dead City 3 è davvero la migliore stagione del franchise?Dal 28 luglio, su Sky e NOW, è disponibile la terza stagione di The Walking Dead: Dead City.

Leggi anche: The Walking Dead: Dead City 3, Negan e la sua Lucille nella prima immagine

Temi più discussi: The Walking Dead: Dead City 3 sorprende i fan con il ritorno di uno dei personaggi più amati (VIDEO); The Walking Dead: Dead City 3 è davvero la migliore stagione del franchise?; The Walking Dead: Dead City 3, intervista a Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan: Scegliamo la lotta; The Walking Dead: Dead City 3, il trailer anticipa una realtà alternativa.

Che figata oggi torna @WalkingDead_AMC the best!! Ti aspettavo grande Negan!!! #Walkingdead #Negan #zombies #tvseries #Sky x.com

Vale la pena di acquistare il TTRPG di The Walking Dead o no? reddit

The Walking Dead: Dead City 3, intervista a Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan: Scegliamo la lottaIl cast e lo showrunner di The Walking Dead: Dead City 3 ci raccontano la nuova stagione tra la verticalità di New York e lo scontro tra Negan e Maggie. movieplayer.it

The Walking Dead: Dead City 3, tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagioneEcco tutto quello che c'è da sapere su The Walking Dead Dead City 3 in arrivo su Sky e NOW dal 28 luglio, le novità ... dituttounpop.it