The Debt Collector recensione | una violenta vendetta nel revenge-movie thailandese

Da movieplayer.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ex esattore di debiti, appena uscito dal carcere e affetto da malattia terminale, decide di intervenire per proteggere una bambina presa di mira da una banda di strozzini. Il film thailandese si concentra sulla vendetta e sulla violenza, con il protagonista che si scontra con i criminali. La narrazione segue le azioni del personaggio mentre cerca di salvare la bambina e affrontare le minacce che le si pongono davanti.

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Un ex esattore di debiti, appena uscito dal carcere e malato terminale, si prende a cuore il destino di una bambina finita nel mirino di una crudele banda di strozzini. Su Netflix. Num è un ex esattore di debiti che, dopo un decennio trascorso in carcere per la morte di un'innocente causata da uno dei suoi pestaggi, esce di prigione tormentato dal senso di colpa e determinato a pagare il suo debito karmico. Il protagonista di The Debt Collector ha scoperto che gli restano pochi mesi di vita ed è deciso a tenere un basso profilo, accontentandosi di un semplice impiego come fattorino. Un giorno proprio durante uno dei suoi turni di lavoro assiste alle minacce subite da un'anziana e dalla nipotina, che devono ripagare un'ingente somma alla boss locale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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