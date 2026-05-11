Carlos Estrada, soprannominato Toro, è il leader di un team delle forze speciali messicane, rispettato profondamente dai suoi compagni d’armi. Un giorno è testimone del brutale assassinio della moglie per mano di spietati sicari, collegati a una rete di corruzione istituzionale che arriva in alto, molto in alto. Lui stesso sopravvive miracolosamente all’assalto e giura Vendetta. A sei mesi da quel drammatico evento il protagonista si trascina tra i bar di periferia, con l’alcool quale unico compagno, quando un colpo di fortuna lo trasforma in milionario: si trova infatti in possesso del biglietto vincente della lotteria nazionale. Quella inaspettata fortuna viene spesa in un vero e proprio arsenale, con il quale intende farla pagare a chi gli ha rovinato la vita per sempre.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Vendetta: dal Messico un revenge-movie violento ma sconclusionato – Recensione

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