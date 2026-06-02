LumenTale: Memories of Trey è un gioco che mette il giocatore nel ruolo di un collezionista di mostri. La grafica presenta ambientazioni scure e dettagliate, con creature animate in modo fluido. La narrazione si sviluppa attraverso dialoghi scritti e scene di intermezzo, mentre il gameplay combina esplorazione e combattimenti a turni. Il titolo si distingue per un design curato e una colonna sonora coinvolgente, che accompagnano le sessioni di gioco.

LumenTale: Memories of Trey è uno di quei giochi che devono convivere fin dal primo istante con un paragone inevitabile. Quando si parla di monster collector, il pensiero corre subito a Pokémon, ed è impossibile fingere il contrario. Il titolo sviluppato da Beehive Studios e pubblicato da Team17 conosce bene questa eredità, ma prova a ritagliarsi uno spazio personale puntando su un mondo molto curato, creature dal design riconoscibile, combattimenti a turni più tattici del previsto e una storia che mette al centro memoria, identità e scoperta di sé. Il gioco è disponibile su PC tramite Steam e su Nintendo Switch. Talea è un mondo colorato che punta su memoria, identità e contrasti. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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© Gamerbrain.net - LumenTale Memories of Trey Recensione: il monster collector italiano

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LumenTale: Memories of Trey Recensione: un monster collector colorato che cerca la propria strada x.com

LumenTale: Memories of Trey - Trailer di lancio reddit

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