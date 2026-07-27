Terremoto Nazionale salta Pirlo | Maldini si dimette? Malagò pensa a Chiellini come nuovo dt

Il presidente della FIGC ha interrotto i negoziati con Andrea Pirlo come commissario tecnico a causa di uno scandalo legato a uno sponsor di scommesse russo. Questa decisione ha provocato un terremoto nel mondo del calcio nazionale. Si parla di dimissioni di un ex capitano della nazionale come dirigente e di possibili nomine di nuovi dirigenti, tra cui un ex calciatore come direttore sportivo. Inoltre, si valuta il ritorno di un ex allenatore come commissario tecnico.

e con Giorgio tornerebbe in auge Conte come ct. La decisione del presidente della FIGC Giovanni Malagò di far saltare l’accordo con Andrea Pirlo a causa del caso dello sponsor di scommesse russo ha scatenato un vero e proprio terremoto nei quadri della Nazionale italiana. Lo scenario più credibile contempla le contestuali dimissioni di Paolo Maldini, il direttore tecnico che aveva sostenuto e caldeggiato la candidatura dell’ex centrocampista. Un doppio addio che rischierebbe di riportare la Federazione indietro di un mese, privandola contemporaneamente sia della guida tecnica che del proprio direttore. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il rebus del direttore tecnico: la candidatura di Chiellini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Terremoto mai visto in Nazionale, salta Pirlo. Maldini si dimette

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