Dopo l'esclusione dell'Italia dal Mondiale, si discute di un possibile cambio sulla panchina della nazionale. Si fanno ipotesi su un nuovo allenatore, con alcuni nomi tra cui un ex capitano della squadra. Contestualmente, si parla anche di un possibile nuovo direttore tecnico, con un ex difensore che potrebbe assumere il ruolo. La situazione attuale è quella di un approfondimento sulle figure di vertice per la gestione della squadra nazionale.

Il caso Pirlo è come un terremoto. Per un'Italia che cerca di ripartire dopo l'ennesima bocciatura internazionale, coincisa con il terzo Mondiale di fila visto scomodamente dal divano. La rinuncia a Pirlo ( confermata anche sui social dal diretto interessato ) travolto dalla questione sponsor in Russia, potrebbe automaticamente significare che ad abdicare possa essere anche il dt Paolo Maldini (e con lui Leonardo). L'ex capitano e dirigente del Milan, infatti, aveva chiesto di non voler vincoli sulla scelta del tecnico e l'accantonamento della candidatura di Pirlo rischia seriamente di far saltare il banco. Chiellini prima alternativa a Maldini Secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere Giorgio Chiellini il candidato per un eventuale post Maldini-Leonardo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

© Gazzettadelsud.it - Terremoto Italia, già si pensa al dopo Pirlo... e Maldini. Avanza ipotesi Chiellini dt. I papabili tecnici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TERREMOTO IN ITALIA, SCIAME IN CORSO: ANCORA UNA SCOSSA REGISTRATA. ECCO MAGNITUDO E DATI

Notizie e thread social correlati

Maldini-Nazionale, è già rischio addio? Se salta Pirlo, il dt potrebbe lasciareSe Pirlo viene esonerato, anche Maldini potrebbe lasciare l’incarico di direttore tecnico.

Maldini-Nazionale, è già rischio addio: se salta Pirlo, il dt potrebbe lasciare. E con lui anche LeonardoSe salta la nomina di Pirlo come allenatore, il direttore tecnico potrebbe lasciare l’incarico.

Temi più discussi: Italia, terremoto di magnitudo 4.1 in provincia di Isernia: gente scesa in strada; Forte scossa di magnitudo 4.1 in Molise: gente svegliata nel cuore della notte; Terremoto in Molise sentito fino a Caserta, paura ma niente danni; Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise: gente in strada, ma nessun danno.

IL SOLE 24 ORE * ITALIA: TERREMOTO IN MOLISE SENTITO FINO A CASERTA, PAURA MA NIENTE DANNI x.com

Terremoto Italia, già si pensa al dopo Pirlo... e Maldini. Avanza ipotesi Chiellini dt. I papabili tecniciIl caso Pirlo è come un terremoto . Per un'Italia che cerca di ripartire dopo l'ennesima bocciatura internazionale, coincisa con il terzo Mondiale di fila ... gazzettadelsud.it

Terremoto di magnitudo 6.2 scuote il Sud ItaliaLa forte scossa è stata avvertita in gran parte del Sud Italia, con epicentro in mare. Secondo l'INGV, l'area è caratterizzata da una frequente attività sismica profonda e ha già registrato in passato ... it.euronews.com