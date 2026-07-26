Maldini-Nazionale è già rischio addio? Se salta Pirlo il dt potrebbe lasciare

Se Pirlo viene esonerato, anche Maldini potrebbe lasciare l’incarico di direttore tecnico. Gli accordi prevedevano che Maldini avesse il ruolo di supervisore, con la scelta dell’allenatore a carico del commissario tecnico. La crisi attuale, legata alla situazione di Pirlo, mette in forse la permanenza di Maldini, che era stato nominato di recente. La situazione rimane in evoluzione e non sono stati annunci ufficiali.

Gli accordi erano chiari dall'inizio: vengo, ma scelgo l'allenatore. E ora che tutto sta andando a rotoli, con un caso più politico che tecnico che sta travolgendo Andrea Pirlo, l'avventura in Nazionale di Paolo Maldini, neo eletto direttore tecnico, potrebbe già essere ai titoli di coda. Già, perché l'ex Milan era pronto a farsi carico di una scelta non esattamente condivisa, quella appunto di Andrea Pirlo ct, ma non era certo preparato a tutto questo marasma, alle accuse piombate sul suo ex compagno di squadra e all'italianissima ingerenza politica. Il caso da calcistico è diventato politico. Il pane, per un uomo navigato come Giovanni Malagò, ma non proprio il campo d'azione di Maldini. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Maldini rifiutò la Nazionale nel 2006… ecco perché

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Temi più discussi: Le certezze di Maldini e i dubbi di Malagò su Pirlo, come nuovo allenatore Italia: il compromesso dietro la scelta; Maldini e Leonardo: Abbiamo parlato anche con Ancelotti. Guardiola? L'aspetto economico non è rilevante; Non solo Guardiola, anche Buffon ha detto no a Maldini e Leonardo: non torna in Nazionale. I motivi della decisione; Nazionale, Maldini, Guardiola è un obiettivo, ma sentito anche Ancelotti.

Dopo il no ricevuto da Pep Guardiola, Paolo Maldini e Leonardo hanno scelto Andrea Pirlo come nuovo ct della Nazionale italiana. L’intesa definitiva non è stata ancora raggiunta, ma sono già nate le prime polemiche sulla scelta dei nuovi dirigenti: secondo il x.com

Pirlo in Nazionale, la panchina azzurra si complica. Maldini medita lo strappoIl possibile approdo di Andrea Pirlo sulla panchina della Nazionale si è improvvisamente complicato e, se la nomina dovesse davvero saltare, potrebbero cambiare anche gli equilibri interni della nuova ... iltempo.it

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