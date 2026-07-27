Terremoto Italia | già si pensa al dopo Pirlo e Maldini avanza ipotesi Chiellini dt Tornano in auge Conte e Mancini

Dopo il fallimento della nazionale nel terzo Mondiale consecutivo, si moltiplicano le discussioni sulla gestione futura. Sono emerse ipotesi che coinvolgono figure note del calcio italiano, tra cui un ex allenatore di successo e un ex capitano della nazionale. Si parla anche di possibili ritorni di tecnici già alla guida delle squadre nazionali in passato. Nel frattempo, le discussioni si concentrano su chi potrebbe assumere il ruolo di direttore tecnico, con alcune voci che indicano candidati con esperienze rilevanti nel settore.

Il caso Pirlo è come un terremoto. Per un'Italia che cerca di ripartire dopo l'ennesima bocciatura internazionale, coincisa con il terzo Mondiale di fila visto scomodamente dal divano. La rinuncia a Pirlo ( confermata anche sui social dal diretto interessato ) travolto dalla questione sponsor in Russia, potrebbe automaticamente significare che ad abdicare possa essere anche il dt Paolo Maldini (e con lui Leonardo). L'ex capitano e dirigente del Milan, infatti, aveva chiesto di non voler vincoli sulla scelta del tecnico e l'accantonamento della candidatura di Pirlo rischia seriamente di far saltare il banco. Chiellini prima alternativa a Maldini Secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere Giorgio Chiellini il candidato per un eventuale post Maldini-Leonardo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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TERREMOTO NEL NORD ITALIA: PAURA PER LA POPOLAZIONE DOPO IL SUSSEGUIRSI DI DIVERSE SCOSSE

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