Maldini-Nazionale è già rischio addio | se salta Pirlo il dt potrebbe lasciare E con lui anche Leonardo
Se salta la nomina di Pirlo come allenatore, il direttore tecnico potrebbe lasciare l’incarico. La presenza di Maldini come direttore tecnico rischia di essere compromessa dalla possibile esclusione del nuovo commissario tecnico. La situazione crea una forte incertezza sul futuro del progetto della nazionale, che potrebbe subire un cambiamento drastico già nelle prossime settimane. La decisione sulla scelta del tecnico potrebbe avere ripercussioni anche sul ruolo di Maldini.
Il progetto della Nazionale italiana rischia di entrare subito in una fase di profonda incertezza. L’arrivo di Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico sembrava destinato ad aprire una nuova stagione, ma la scelta del commissario tecnico potrebbe trasformarsi nel primo, decisivo punto di rottura. L’ex dirigente del Milan aveva accettato l’incarico con una condizione precisa: avere un ruolo centrale nella scelta dell’allenatore. Il nome individuato era quello di Andrea Pirlo, una soluzione che Maldini era pronto a sostenere nonostante le perplessità che poteva suscitare. Il problema è che, dopo il fallito tentativo di arrivare a Pep Guardiola, la candidatura dell’ex centrocampista è finita al centro di uno scontro che non riguarda più soltanto il calcio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Maldini-Nazionale, è già rischio addio Se salta Pirlo, il dt potrebbe lasciare
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