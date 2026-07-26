Il progetto della Nazionale italiana rischia di entrare subito in una fase di profonda incertezza. L’arrivo di Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico sembrava destinato ad aprire una nuova stagione, ma la scelta del commissario tecnico potrebbe trasformarsi nel primo, decisivo punto di rottura. L’ex dirigente del Milan aveva accettato l’incarico con una condizione precisa: avere un ruolo centrale nella scelta dell’allenatore. Il nome individuato era quello di Andrea Pirlo, una soluzione che Maldini era pronto a sostenere nonostante le perplessità che poteva suscitare. Il problema è che, dopo il fallito tentativo di arrivare a Pep Guardiola, la candidatura dell’ex centrocampista è finita al centro di uno scontro che non riguarda più soltanto il calcio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maldini-Nazionale, è già rischio addio: se salta Pirlo, il dt potrebbe lasciare. E con lui anche Leonardo

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Maldini-Nazionale, è già rischio addio Se salta Pirlo, il dt potrebbe lasciare

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Temi più discussi: Le certezze di Maldini e i dubbi di Malagò su Pirlo, come nuovo allenatore Italia: il compromesso dietro la scelta; Maldini e Leonardo: Abbiamo parlato anche con Ancelotti. Guardiola? L'aspetto economico non è rilevante; Non solo Guardiola, anche Buffon ha detto no a Maldini e Leonardo: non torna in Nazionale. I motivi della decisione; Nazionale, Maldini, Guardiola è un obiettivo, ma sentito anche Ancelotti.

CASO PIRLO, MALDINI PUÒ GIÀ LASCIARE IL SUO RUOLO IN FIGC La possibile nomina di Andrea #Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale si è trasformata in un vero caso politico. A sollevare dubbi sarebbero i rapporti dell’allenatore con x.com

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