Tennis si torna sul cemento | i pronostici del primo turno di Washington

Notizia in breve

Il primo turno dell’ATP 500 di Washington si disputa lunedì 27 luglio, con diversi incontri in programma. Il tabellone si sta definendo e tra i match più attesi ci sono quelli che potrebbero determinare le fasce di favoriti nel torneo. La giornata vedrà confronti tra tennisti di livello internazionale, con alcune sfide che potrebbero riservare sorprese. La competizione si svolge sul cemento e rappresenta il primo turno ufficiale della manifestazione.