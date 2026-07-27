Tennis si torna sul cemento | i pronostici del primo turno di Washington
Il primo turno dell’ATP 500 di Washington si disputa lunedì 27 luglio, con diversi incontri in programma. Il tabellone si sta definendo e tra i match più attesi ci sono quelli che potrebbero determinare le fasce di favoriti nel torneo. La giornata vedrà confronti tra tennisti di livello internazionale, con alcune sfide che potrebbero riservare sorprese. La competizione si svolge sul cemento e rappresenta il primo turno ufficiale della manifestazione.
Atp Washington, il tabellone del torneo prende forma: analisi e pronostici dei match più interessanti in programma lunedì 27 luglio. Il primo turno dell’ Atp 500 di Washington propone diversi incontri interessanti nella giornata di lunedì 27 luglio. Oltre al derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti, il torneo americano che apre ufficialmente la stagione sul cemento nordamericano vedrà scendere in campo anche alcuni dei nomi più attesi del tabellone, a partire da Taylor Fritz. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Tra le sfide più interessanti c’è quella tra Alejandro Tabilo e Tallon Griekspoor: il cileno è un avversario sempre insidioso quando riesce a imporre il proprio ritmo, ma l’olandese sembra arrivare all’appuntamento con maggiori garanzie sul cemento. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
LIVE ROLAND GARROS 2026! PRONOSTICI E PREVISIONI PAZZE! SPECIAL GUEST: APICIONE
Notizie e thread social correlati
Il ritorno di Lorenzo Musetti a Washington: torneo di alto livello sul cemento del Mubadala Citi DC OpenLorenzo Musetti è tornato a giocare a Washington, partecipando al torneo Mubadala Citi DC Open, un evento ATP 500 sul cemento.
Da Sonego a Munar: i pronostici del primo turno di GstaadAl primo turno dell’ATP 250 di Gstaad, si sono disputati diversi incontri tra cui Sonego contro Schwaerzler, Feldbausch contro Kecmanovic, Collignon...
Temi più discussi: Lorenzo Musetti oggi: quando gioca a Washington 2026, programma, orario e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Out dal Masters 1000 di Montreal: i prossimi impegni di Sinner; Torna il tennis a Montemagno, campo comunale rimesso a nuovo; ?s05e66. Sinner punta ai 9? Alcaraz torna per New York?.
Novak Djokovic torna sul tema del suo ritiro e commenta una frase detta da Andre Agassi su di lui. https://www.tennisworlditalia.com/tennis/news/Interviste_Tennis/106798/novak-djokovic-andre-agassi-ha-detto-una-cosa-sul-mio-ritiro-e-penso-abbia-ragion facebook
30 anni dopo, oggi, si torna a North Wilkesboro sul serio: dopo 3 All-Star Race, uno degli short track più iconici torna davvero in calendario per la Cup Series #NascarIT x.com
Sinner si prepara a difendere il titolo a Wimbledon e torna sull’erba: niente Halle, ma test a HurlinghamJannik Sinner prepara Wimbledon senza passare da Halle. Dopo gli allenamenti a Montecarlo, il campione in carica tornerà sui prati da mercoledì e userà l’esibizione di Hurlingham per misurare ... affaritaliani.it
Karolina Muchova torna sull'infortunio al polso a Wimbledon: C'erano due opzioniLa tennista ceca ha conquistato la sua finale Slam in carriera. Affronterà la connazionale Noskova ... msn.com