Da Sonego a Munar | i pronostici del primo turno di Gstaad
Al primo turno dell’ATP 250 di Gstaad, si sono disputati diversi incontri tra cui Sonego contro Schwaerzler, Feldbausch contro Kecmanovic, Collignon contro Skatov e Stricker contro Munar. La competizione si svolge tra le Alpi svizzere, dopo la conclusione della stagione sull’erba. È il primo appuntamento sulla terra battuta per il circuito ATP dopo il torneo su erba.
Atp di Gstaad, Sonego-Schwaerzler, Feldbausch-Kecmanovic, Collignon-Skatov e Stricker-Munar: primo turno al via tra le Alpi svizzere. Archiviata definitivamente, con un lieto fine tutto azzurro, la stagione sull’erba, il circuito Atp torna sulla terra battuta con l’Atp 250 di Gstaad. Il torneo svizzero propone subito diversi incontri interessanti, nei quali esperienza e giovani talenti si apprestano a incrociarsi in un contesto particolarmente apprezzato dagli specialisti del rosso. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Tra i giocatori che scenderanno in campo lunedì 13 luglio c’è anche Lorenzo Sonego, chiamato a voltare pagina dopo Wimbledon. Il torinese, in questo primo turno tra le Alpi svizzere, èarte con i favori del pronostico contro Joel Schwaerzler. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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