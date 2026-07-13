Da Sonego a Munar | i pronostici del primo turno di Gstaad

Notizia in breve

Al primo turno dell’ATP 250 di Gstaad, si sono disputati diversi incontri tra cui Sonego contro Schwaerzler, Feldbausch contro Kecmanovic, Collignon contro Skatov e Stricker contro Munar. La competizione si svolge tra le Alpi svizzere, dopo la conclusione della stagione sull’erba. È il primo appuntamento sulla terra battuta per il circuito ATP dopo il torneo su erba.