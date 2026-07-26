Lorenzo Musetti è tornato a giocare a Washington, partecipando al torneo Mubadala Citi DC Open, un evento ATP 500 sul cemento. La competizione, parte della stagione estiva sul cemento nordamericano, ha visto Musetti in campo per affrontare avversari di alto livello. Il torneo si svolge come ogni anno nella capitale, attirando molti giocatori professionisti. La manifestazione si svolge su campi in cemento, con numerosi incontri in programma.

L’ATP 500 di Washington, ufficialmente Mubadala Citi DC Open, inaugura come di consueto la stagione estiva sul cemento nordamericano. L’edizione 2026, in programma dal 27 luglio al 2 agosto, presenta però una novità destinata a incidere profondamente sull’andamento del torneo: il tabellone principale passa infatti da 48 a 32 giocatori, una riforma che elimina i tradizionali bye riservati alle teste di serie e aumenta sensibilmente il livello di competitività sin dal primo turno. I big saranno chiamati a entrare immediatamente nel vivo della competizione, senza alcun margine per prendere confidenza con le condizioni di gioco. Per il tennis italiano i riflettori sono inevitabilmente puntati sul derby tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, uno degli incroci più inattesi e affascinanti del tabellone inaugurale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Il ritorno di Lorenzo Musetti a Washington: torneo di alto livello sul cemento del Mubadala Citi DC Open

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