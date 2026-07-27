Stasera, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Temptation Island con due coppie che si erano separate al falò di confronto. Tra le scene previste, ci saranno una proposta di matrimonio e un falò anticipato. Sono attesi anche diversi colpi di scena che coinvolgeranno i partecipanti, con emozioni intense e confronti improvvisi. La puntata durerà circa un'ora e mezza.

Nella puntata di Temptation Island di stasera torneranno due coppie che si erano separate nel falò di confronto Le anticipazioni della nuova puntata di Temptation Island, in onda stasera, lunedì 27 luglio 2026, su Canale 5, parlano di emozioni forti e colpi di scena. Il viaggio nei sentimenti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Temptation Island, anticipazioni stasera 27 luglio 2026: proposta di matrimonio, falò anticipati e colpi di scena

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Temptation Island 2026 , Anticipazioni come va a finire il falo di confronto tra Andrea e Iris

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nelle anticipazioni non c’erano soraya e cristian quindi mi state dicendo che stasera non avremo il quarto episodio di questo #temptationisland x.com

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