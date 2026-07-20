Programmi TV stasera lunedì 20 luglio 2026 guida completa e anticipazioni | torna Temptation Island con tanti colpi di scena

Stasera, alle 21, va in onda su canale principale il ritorno di Temptation Island, con nuove sfide e tensioni tra le coppie. Sullo stesso canale, un episodio de Il giovane Montalbano, ambientato in Sicilia, con scene di campagna e dialoghi tra i personaggi. Su un altro canale, viene trasmesso Men in Black 3, un film di azione e fantascienza, con scene di inseguimenti e effetti speciali.

Che cosa vedere in tv stasera, lunedì 20 luglio 2026: tutti i programmi tv in prima serata sui canali Rai e Mediaset, da Temptation Island a Il giovane Montalbano, passando per Filorosso e Men in Black 3 Programmi TV stasera, lunedì 20 luglio 2026: la guida completa alla prima serata Che cosa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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