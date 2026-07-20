Temptation Island anticipazioni stasera lunedì 20 luglio 2026 | bacio passionale con un single fughe dai villaggi e falò decisivi

Da ilgiornaleditalia.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella quinta puntata di questa edizione di Temptation Island, in onda lunedì 20 luglio 2026, si segnalano un bacio passionale tra una concorrente e un single, diverse fughe dai villaggi e confronti anticipati al falò. Cristian e Giovanni hanno richiesto un confronto prima del previsto, mentre una partecipante, Francesca, si è lasciata andare alle lacrime. Inoltre, sono previste più fughe dai villaggi, con il conduttore che annuncia questa novità.

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Cristian e Giovanni chiedono il falò di confronto anticipato, Francesca crolla in lacrime e Filippo Bisciglia annuncia più fughe dai villaggi. Temptation Island, anticipazioni di stasera lunedì 20 luglio 2026: che cosa succede nella quinta puntata Nuovo appuntamento stasera, lunedì 20 luglio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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