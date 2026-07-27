Durante la settima puntata di Temptation Island 2026, Diamante Crispino ha chiesto in matrimonio Bernadette Cinquegrana, con cui ha una relazione di 16 anni. La coppia, formata da giovani già adolescenti, è stata al centro dell’episodio. La puntata è iniziata con l’introduzione di Filippo Bisciglia e ha mostrato i momenti salienti della relazione tra i due, prima della proposta.

27 luglio – 21:36. Si parte con la consueta introduzione di Filippo Bisciglia. 27 luglio – 21:39. La puntata comincia con la coppia formata da Bernadette Cinquegrana e Diamante Crispino, insieme da 16 anni, fin da quando erano due ragazzini. Dopo un aperitivo con la single Martina, il 31enne ha deciso di ‘evitare’ il falò di confronto anticipato per chiedere alla fidanzata di sposarlo, visto che ha compreso che è lei l’unica donna che vuole nella sua vita. Visionato un primo filmato del suo uomo con la tentatrice, una preoccupatissima Bernadette riceve da Filippo il secondo video, grazie al quale scopre che il cuore di Diamante “ è già pieno ” perché è lei a riempirlo e nessun’altra. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Temptation Island 2026, diretta settima puntata: Diamante sorprende Bernadette e le chiede di sposarlo

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