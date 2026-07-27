© US Fascino 27 luglio – 21:36. Si parte con la consueta introduzione di Filippo Bisciglia. 27 luglio – 21:39. La puntata comincia con la coppia formata da Bernadette Cinquegrana e Diamante Crispino, insieme da 16 anni, fin da quando erano due ragazzini. Dopo un aperitivo con la single Martina, il 31enne ha deciso di ‘evitare’ il falò di confronto anticipato per chiedere alla fidanzata di sposarlo, visto che ha compreso che è lei l’unica donna che vuole nella sua vita. Visionato un primo filmato del suo uomo con la tentatrice, una preoccupatissima Bernadette riceve da Filippo il secondo video, grazie al quale scopre che il cuore di Diamante “ é già pieno ” perché è lei a riempirlo e nessun’altra. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Temptation Island 2026, diretta settima puntata: Diamante chiede a Bernadette di sposarlo

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TEMPTATIONI SLAND 2026 REACTION QUINTA PUNTATA: FANNO A GARA A CHI È PIÙ RIDICOLO!

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