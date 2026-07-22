Stasera, mercoledì 22 luglio, va in onda il secondo appuntamento settimanale di Temptation Island 2026. La sesta puntata si concentrerà sui falò e sui protagonisti Bernadette e Diamante. La trasmissione segue il percorso delle coppie, con scene di confronto e confronti tra i partecipanti. Filippo Bisciglia condurrà l’episodio, che approfondirà le dinamiche tra i protagonisti durante il viaggio nei sentimenti.

Il viaggio nei sentimenti delle coppie di Temptation Island 2026 si fa sempre più intricato. Filippo Bisciglia torna stasera, mercoledì 22 luglio, con il secondo appuntamento settimanale del programma più seguito dell’estate. Anche questa puntata si preannuncia ricca di colpi di scena: le coppie, ancora in cerca di risposte sul futuro delle loro relazioni, continuano a vivere emozioni forti tra un falò e un video nel pinnettu. E se per alcune le questioni sono già molto chiare, c’è grande attesa per il racconto di una coppia che il pubblico non ha ancora avuto modo di conoscere davvero: quella formata da Bernadette e Diamante. Anticipazioni “Temptation Island”, il falò tra Andrea e Iris. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Temptation Island, anticipazioni della sesta puntata: falò e riflettori su Bernadette e Diamante

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Temptation Island 2026 - Bernadette e Diamante

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