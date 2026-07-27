temptation island 2026 diretta settima puntata

Durante la settima puntata di Temptation Island 2026, un partecipante ha criticato un altro, commentando che “fa ridere che Ore 14 diventi Ore 11”, e ha aggiunto che era “protetto e tutelato quando non era in auge”. Nel frattempo, si parla di un possibile nuovo membro nella giuria di Ballando con le Stelle, secondo fonti di DavideMaggio. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o conferme ufficiali sui temi trattati.

Rossi punge Infante: “Fa ridere che Ore 14 diventi Ore 11. Protetto e tutelato quando non era in auge” BOOM! Ecco il possibile nuovo arrivo nella giuria di Ballando con le Stelle DavideMaggio.it è una testata giornalistica registrata al Tribunale di Milano n.2917 Licenza SIAE 477614441 N° ROC 26997 © 2006-2025 mediaMai srl viale Mazzini 114A • 00195 Roma Capitale Sociale: Euro 200.000 i.v. C.F. P.I. e R.I.: 13614301003 • REA RM-1461309. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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