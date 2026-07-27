Durante la settima puntata di Temptation Island 2026, Diamante ha chiesto a Bernadette di sposarlo, lasciando lo studio e il programma per stare con lei. La proposta è avvenuta dopo che Diamante aveva deciso di abbandonare lo show, comunicando la sua intenzione di raggiungere Bernadette e dichiararle il suo amore. Filippo Bisciglia si è commosso durante la scena, visibilmente emozionato.

La settima puntata di Temptation Island 2026 non poteva che riservarci grandi emozioni. L’ultimo appuntamento con lo show condotto da Filippo Bisciglia infatti si era concluso con la scelta di Diamante di abbandonare il programma per raggiungere Bernadette e dichiararle il suo amore. La proposta di nozze di Diamante a Bernadette a Temptation Island. L’ inizio della puntata dunque è stato caratterizzato, per la prima volta, da lacrime di gioia, con le fidanzate nel villaggio, Diamante, Bernadette e persino Filippo Bisciglia, in lacrime. Dopo un primo avvicinamento alla tentatrice Martina Donati, il portiere ha deciso di coronare il sogno della sua fidanzata con una romanticissima proposta di matrimonio. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Temptation Island 2026, Diamante chiede a Bernadette di sposarlo. Bisciglia in lacrime

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Temptation Island 2026 - Bernadette e Diamante

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