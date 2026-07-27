Il tempo in via Brigata Bari sembra essersi fermato. Qui è possibile trovare gli arnesi di un tempo. Boccacci, passatutto, caffettiere Moka, mestoli, cucchiai il legno. «E soprattutto la gentilezza e l'assistenza costante verso i clienti. Se c'è da dare un consiglio o da riparare qualcosa, io non mi sottraggo» spiega il negoziante Giuseppe Ferrari. Nell'era dell'e-commerce, della grande distribuzione e di scaffali senza personale dedicato, al quartiere Libertà di Bari, popoloso rione del capoluogo, resiste ancora il negozio di casalinghi «Ferrari». Nei giorni scorsi questa attività simbolo della zona - ma arrivano clienti da ogni parte della città - ha festeggiato i suoi 60 di vita. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Teglie per le focacce e padelle per l'assassina, a Bari il negozio di quartiere che resiste da 60 anni ai big e all'e-commerce

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