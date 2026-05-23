Condotto da Michelle Hunziker Pooh 60 - La nostra storia è il concerto-evento che celebra i 60 anni di carriera della band

Da iodonna.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La band celebra i suoi 60 anni di attività con un concerto trasmesso stasera su Canale 5, registrato all’Arena di Verona a maggio. Lo spettacolo è condotto da Michelle Hunziker e include esibizioni dal vivo di alcuni dei loro brani più noti. L’evento raccoglie i momenti salienti di una carriera iniziata nel 1963 e proseguita attraverso decenni di musica italiana. La trasmissione si concentra sulla performance dal vivo e sugli aspetti della lunga attività della band.

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T ra le band più amate e longeve della musica italiana, i Pooh festeggiano 60 anni di carriera stasera in prima serata su Canale 5 con un concerto registrato all’ Arena di Verona lo scorso maggio. Con Michelle Hunziker alla conduzione, la serata evento vedrà la partecipazione di tanti ospiti, come Noemi e Ermal Meta, oltre naturalmente a una scaletta ricchissima di hit che hanno reso i Pooh una band leggendaria. L’omaggio dei Pooh a Toto Cutugno all’Arena di Verona X Leggi anche › “Pooh – Noi amici per sempre”, stasera su Canale 5 un concerto evento per celebrare la band Pooh 60 – La nostra storia: stasera 23 maggio su Canale 5 il concerto all’Arena di Verona. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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