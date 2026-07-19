il pilastro quartiere difficile che ha appena compiuto 60 anni

Il quartiere del Pilastro a Bologna ha compiuto 60 anni. È noto per episodi di criminalità e problematiche sociali. La zona spesso compare nelle cronache locali per fatti legati alla sicurezza e all’ordine pubblico. La sua storia e le sue dinamiche sono state oggetto di discussione pubblica, con interventi di varia natura da parte delle autorità e delle istituzioni locali. La zona continua a essere al centro di attenzione per le sfide legate alla sua integrazione e sviluppo.

Un quartiere difficile, spesso associato a fatti di cronaca, episodi di criminalità o polemiche cittadine: il quartiere bolognese del Pilastro (dove si è verificato il caso dell'uomo morto durante un'operazione di polizia) ha appena compiuto 60 anni, perché proprio nel luglio 1966 furono consegnate le chiavi dei primi appartamenti delle case popolari, occupate prevalentemente da famiglie del sud Italia trasferitesi a Bologna per lavoro. Negli anni Settanta venne inaugurato il 'Virgolonè, uno degli edifici più simbolici, lungo circa 700 metri. Nel 1991 il Pilastro fu teatro di una delle più efferate stragi della Uno Bianca, dove morirono i... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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