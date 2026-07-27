FIRENZE – Lunedì 27 luglio alle 21.30 al Teatro Romano di Fiesole, nell’ambito dell’Estate Fiesolana, Bobo Rondelli & Nico Gori Swing 10tet in Guarda che luna. Una reinterpretazione inedita e contemporanea di alcune delle pagine più raffinate della canzone italiana degli anni ‘50 e ‘60: Fred Buscaglione, Fred Bongusto, Sergio Endrigo, Mina, Umberto Bindi, autori e interpreti che hanno raccontato l’amore, l’eleganza e il disincanto con uno stile unico. Il repertorio si arricchisce inoltre di alcuni brani originali di Bobo Rondelli, proposti in nuovi arrangiamenti pensati per questo progetto. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Teatro Romano di Fiesole: Bobo Rondelli e Nico Gori Swing 10tet in concerto

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Il concerto di Fiesole è stato WOW!!! DAVVERO STREPITOSO!!! Un treno di emozioni ad un ritmo travolgente, un tuffo nei ricordi tra i tanti amici che hanno partecipato, un sound fantastico nel meraviglioso anfiteatro romano. #IreneGrandi #fieradimetour2026 x.com

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