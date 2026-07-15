Venerdì 17 luglio alle 21:30 si tiene al Teatro Romano di Fiesole un concerto con Nada e Ginevra di Marco. L’evento fa parte dell’Estate Fiesolana e si svolge nell’area archeologica. La serata prevede l’esibizione delle due cantanti, che si alterneranno sul palco. L’ingresso è previsto per le ore 21:30, con pubblico già presente nell’area del teatro.

Fiesole (Firenze), 15 luglio 2026 – Nell’ambito dell’Estate Fiesolana venerdì 17 luglio si terrà il concerto di Ginevra di Marco e Nada. L’appuntamento è al Teatro Romano di Fiesole alle ore 21:30. Sul palco Nada Malanima voce, Andrea Mucciarelli alla chitarra, Ginevra di Marco voce, Francesco Magnelli alle tastiere e ai magnellophoni. Andrea Salvadori alle chitarre, tzouras e Pino Gulli alla batteria. Due grandi artiste dividono il palco per un progetto originale: Ginevra Di Marco e Nada in concerto. Da una lunga collaborazione e da una stima reciproca nasce un incontro musicale intenso e sorprendente, in cui le due voci si intrecciano attraversando repertori, storie e sensibilità diverse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiesole, Nada e Ginevra di Marco in concerto al teatro Romano

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