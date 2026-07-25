Fiesole Joan Thiele in concerto al Teatro Romano
Il concerto di Joan Thiele si è svolto questa sera al Teatro Romano di Fiesole. L’artista ha portato sul palco i brani del suo ultimo album, “Joanita”, dopo aver concluso un tour di successo nel 2025. L’evento ha attirato un pubblico numeroso, con gli spettatori che hanno assistito all’esibizione di circa un’ora. Non sono stati segnalati problemi o incidenti durante la serata.
Fiesole (Firenze), 25 luglio 2026 - Reduce da un 2025 scandito dai successi del tour, dell’album “Joanita ” e della partecipazione al Festival di Sanremo con “Eco”, Joan Thiele ha incantato il pubblico della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, esibendosi all’Arena di Verona insieme a Roberto Bolle, per poi tornare al Teatro Ariston, lo scorso febbraio, nella serata delle cover al fianco di Nayt. Adesso è tempo di riaccendere i motori: Joanita 2026 è il Tour che porterà Joan Thiele domenica 26 luglio sul palco del Teatro Romano di Fiesole (Firenze), ospite dell’Estate Fiesolana 2026. Le nuove date... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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