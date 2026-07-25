fiesole joan thiele in concerto al teatro romano

Notizia in breve

Il concerto di Joan Thiele si è svolto questa sera al Teatro Romano di Fiesole. L’artista ha portato sul palco i brani del suo ultimo album, “Joanita”, dopo aver concluso un tour di successo nel 2025. L’evento ha attirato un pubblico numeroso, con gli spettatori che hanno assistito all’esibizione di circa un’ora. Non sono stati segnalati problemi o incidenti durante la serata.