Due teatri sono stati esclusi dalla lista dei patrimoni Unesco, suscitando reazioni di sorpresa e confusione. A Pesaro e Fano si registrano reazioni di sconcerto, con lamentele sull’imprevedibilità delle decisioni. Solo il teatro di Urbania ha ottenuto il riconoscimento, mentre Cagli aspetta una decisione definitiva dopo aver presentato ricorso al tribunale amministrativo. La decisione riguarda esclusivamente aspetti tecnici e amministrativi, senza coinvolgere dichiarazioni ufficiali sui motivi delle esclusioni.

PESARO Sipario. Anzi: mezzo sipario. Se una cosa il teatro ce la insegna è che c'è sempre un altro atto da mettere in scena. E forse anche per far rientrare i due grandi esclusi nella “protezione” Unesco. Il teatro Rossini di Pesaro e il teatro della fortuna di Fano tagliati fuori dal verdetto di Busan. In Corea del Sud ieri mattina è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale il sistema dei teatri condominiali all’italiana del 18esimo e 19esimo secolo nell’Italia centrale. Vincitori e vinti Mentre quello di Cagli rimane appeso, c'è pur sempre un ricorso al tar in cartellone e un debutto da preparare, Urbania gongola con il Bramante. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Teatri Unesco, due esclusioni choc. Pesaro: «Inspiegabile». A Fano c?è imbarazzo. Festeggia solo Urbania, Cagli aspetta (dopo ricorso al Tar)

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