Tra Pesaro e Fano, raffiche di vento e pioggia hanno causato blackout e alberi sradicati, con auto schiacciate. La notte è stata segnata da un tuono alle 2.46, che ha svegliato metà città, mentre il fulmine ha provocato interruzioni di corrente e attivato allarmi. L'ex sottosegretaria Puglisi ha vissuto la serata in modo difficile. Le foto mostrano danni e situazioni di emergenza nella zona.

Il tuono delle 2.46 ha svegliato mezza Pesaro e tenuto in piedi l'altra metà che attendeva il fischio iniziale di Argentina-Svizzera. Il fulmine caduto nella parte est della città ha fatto andare via la corrente in diverse zone e azionato un concerto di allarmi tra auto e case. Tutto in poco tempo: è stato qualcosa di simile a una tromba d'aria quella che si è abbattuta questa notte tra Pesaro e Fano a partire dell'1.30. Raffiche di vento, fulmini e pioggia. La zona tra Rimini e Senigallia, sulla costa, è stata colpita dal downburst (quando una colonna di aria e pioggia precipita rapidamente verso il suolo e, all'impatto,... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Raffiche di vento, pioggia e tuoni: blackout e auto schiacciate dagli alberi sradicati tra Pesaro e Fano. Notte choc per l'ex sottosegretaria Puglisi. Le foto

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Raffiche di vento, pioggia e tuoni: blackout e auto schiacciate dagli alberi sradicati tra Pesaro e Fano. Notte da paura per l'ex sottosegretaria Puglisi. Le fotoTra Pesaro e Fano, le raffiche di vento, pioggia e tuoni hanno causato blackout e alberi sradicati che sono caduti sulle auto.

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Maltempo, allerta temporali in Trentino: attese forti raffiche di vento e pioggia x.com

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