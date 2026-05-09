Agri-voltaico fermato dalla burocrazia il Tar bacchetta la Regione | Pratica sbloccata solo dopo il ricorso

Il Tar ha condannato la Regione siciliana in seguito a una disputa legata alla realizzazione di un impianto agri-voltaico a Ribera. La vicenda si è conclusa con la sentenza che ha sottolineato come la pratica fosse stata sbloccata solo dopo il ricorso presentato. La vicenda ha coinvolto aspetti burocratici che hanno rallentato l’iter di autorizzazione dell’impianto.

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