Teatri condominiali Patrimonio Unesco

Da quotidiano.net 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la 48ª sessione del Comitato del Patrimonio mondiale dell’Unesco, tenutasi a Busan dal 19 al 29 luglio 2026, è stato inserito nella Lista del Patrimonio mondiale il sistema dei teatri condominiali italiani del XVIII e XIX secolo, situati nell’Italia centrale. Questa decisione riconosce ufficialmente il valore storico e architettonico di queste strutture, che rappresentano un esempio di edilizia teatrale condivisa tra condomini di epoca preindustriale.

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Il Comitato del Patrimonio mondiale dell’ Unesco nel corso della 48ª sessione svoltasi a Busan, in Corea del Sud, dal 19 al 29 luglio 2026, ha iscritto nella Lista del Patrimonio mondiale “ Il sistema dei teatri condominiali all’italiana del XVIII e XIX secolo nell’Italia centrale “. Una decisione accolta dal ministro della cultura Giuli "con orgoglio e soddisfazione"; un riconoscimento che "consolida il primo posto dell’Italia nella classifica dei siti Unesco – ha detto la premier Meloni –, primato che ci inorgoglisce e che ci sprona a fare sempre di più e meglio". I teatri condominiali all’italiana, nati tra il XVIII e il XIX secolo, sono... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Teatri condominiali diventano Patrimonio Unesco: «Grande orgoglio»

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