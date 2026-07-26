Teatri condominiali riconosciuti dall’Unesco patrimonio dell’umanità

Sono stati inseriti nella Lista Unesco due teatri condominiali italiani, portando a 62 il totale dei siti italiani riconosciuti patrimonio dell’umanità. La decisione è stata annunciata dal ministro della Cultura, che ha espresso soddisfazione. I teatri sono stati inseriti nella lista ufficiale dell’Unesco, che include luoghi di valore culturale e storico riconosciuti a livello internazionale. La classificazione avviene secondo i criteri stabiliti dall’organizzazione mondiale.

Sale così a 62 il numero dei siti italiani iscritti nella Lista Unesco. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli esprime soddisfazione ed orgoglio. Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli parla di risultato storico, mentre Giorgia Latini commenta dicendo che “è il coronamento di un sogno” Il Comitato del Patrimonio mondiale dell’Unesco haiscritto nella Lista mondiale “il sistema dei teatri condominiali all’italiana del XVII e XIX secolo nell’Italia centrale”. La decisione è stata presa nel corso della 48a sessione che si è svolta a Busan, in Corea del Sud iniziata il 19 luglio scorso e che si concluderà il 29 luglio prossimo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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