I teatri condominiali dell’Italia centrale sono stati inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. La notizia è stata comunicata da un rappresentante, che ha espresso soddisfazione per questa decisione. La classificazione riguarda un sistema di teatri condominiali risalenti al XVIII e XIX secolo, situati nell’Italia centrale. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori commenti o analisi.

“Per l’Italia è motivo di grande orgoglio condividere con la comunità internazionale l’iscrizione nella lista del patrimonio mondiale del sito ‘Il sistema dei teatri condominiali all’italiana del XVIII e XIX secolo nell’Italia centrale’. È un riconoscimento del valore universale eccezionale di un patrimonio che racconta una straordinaria tradizione italiana”. Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli in merito alla decisione del Comitato del Patrimonio mondiale dell’ Unesco che, nel corso della 48esima sessione che si sta svolgendo a Busan, in Corea del Sud, dal 19 al 29 luglio 2026, ha iscritto nella Lista del Patrimonio mondiale ‘Il sistema dei teatri condominiali all’italiana del XVIII e XIX secolo nell’Italia centrale’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Teatri condominiali dell'Italia centrale in Patrimonio Unesco: le parole di Giuli

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I teatri condominiali dellItalia centrale diventano patrimonio dellUnesco

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